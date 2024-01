La Juventus sta attivamente cercando di rinforzare il proprio centrocampo con ulteriori acquisizioni dopo l'arrivo di Carlos. Oltre all'acquisto di Alcaraz dal Southampton, in prestito con diritto di riscatto, il club sta valutando altre opzioni per completare il reparto. Due profili che sono stati proposti e trattati dai dirigenti Giuntoli e Manna sono quelli di Giacomoe RobertoGiacomoè un centrocampista italiano con esperienza in Serie A, noto per la sua versatilità e capacità di contribuire sia in fase difensiva che offensiva. Ha giocato per squadre come Atalanta, Milan e Fiorentina.