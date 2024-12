Juventus-Bologna, parla Koopmeiners

Il centrocampista olandese della Juventus Teunha parlato a Dazn dopo la sfida"Dobbiamo trovare questi momenti. Dusan è pericoloso fuori e dentro l'area e anche io posso fare assist o goal come oggi. Vogliamo aiutare la squadra con questo"."La squadra negli ultimi venti minuti è ripartita. Dobbiamo giocare tutta la gara cos icon energia, passando in avanti e pressando. Dobbiamo giocare sempre cosi non bastano venti minuti. Dobbiamo controllare la partita cosi per novanta minuti, responsabilità di noi giocatori"."Difficile dire cosa manchi per vincere. L'energia che abbiamo visto negli ultimi venti minuti deve durare tutta la partita. Lo abbiamo visto che non basta, abbiamo avuto un goal contro negli ultimi minuti nelle ultime partite. Dobbiamo fare meglio. Dobbiamo sentire questa responsabilità solo cosi cresciamo"."Non sento di essere felice per avere segnato, io gioco per la squadra, l'importante è vincere. Non penso solo al mio goal".