di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Solo Vlahovic ha evitato il disastro, solo Dusan poteva metterci una pezza davanti a una toppa enorme, a un buco di idee e di gioco. Completamente inefficace. La Juve saluta il match con il Bologna con un 1-1 che fatica comunque a reggersi. Da una parte c'è il sorriso di chi ha scampato un pericolo enorme: non tanto legato alla classifica - anche quella è tutta da costruire -, quanto alle critiche e alla delusione dissipata da un gol all'ultimo minuto; dall'altra c'è ora la difficoltà di costruire un percorso e un filotto, perché la squadra che "sta bene fisicamente", così come detto da Allegri, proprio non s'è vista.



Il copione è stato infatti sempre lo stesso: errori, vuoti di gioco e naturalmente di potere all'interno della partita. L'immagine è Dybala, esce di corsa per evitare il confronto. Ma anche la partita di Vlahovic: quando tutto sembra perduto, resta ancora qualcosina in cui credere.



