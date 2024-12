Juventus-Bologna: i convocati di Italiano

Diramata la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per il match di domani delcontro la, che anche il tecnico rossoblù ha presentato poco fa in conferenza stampa . Assenti, come previsto, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi, Orsolini e Lykogiannis, mentre a sorpresa recupera in attacco, che sembrava destinato a saltare la trasferta. Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione.