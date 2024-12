Si stanno susseguendo nelle ultime settimane le possibilità di un cambio di proprietà per il Torino, con la possibile cessione del club da parte di Urbano. Attorno al minuto 20 della sfida dello Stadium tra Juventus e Bologna, ancora bloccata sullo 0-0 vengono fatti dei cori da parte della curva bianconera a favore del proprietario dei granata, chiedendogli di non vendere il Torino. "Urbano Cairo dai non vendere, resta qui" si sente dalla curva bianconera.