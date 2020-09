La difesa della Juventus è pronta per la prossima stagione. Negli ultimi giorni di mercato non verrà ceduto Daniele Rugani visto che Andrea Pirlo vuole avere cinque centrali di ruolo per affrontare la stagione. Il nuovo tecnico della Vecchia Signora, infatti giocherà spesso con la difesa a tre ed ha bisogno di cinque centrali in rosa. Dopo la cessione di Cristian Romero all'Atalanta Rugani ha di fatto mantenuto il posto in squadra. Il contratto da 3,5 milioni del centrale toscano con la Juve scade nel 2024.