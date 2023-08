Sono state comunicate le formazioni che scenderanno in campo per il test in famiglia tra la prima squadra della Juve, che per l'occorrenza si chiamerà "Juventus Black", contro i ragazzi della Next Gen (Juventus White).JUVENTUS BLACK (3-5-2): Pinsoglio; De Winter, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Weah; Chiesa, Vlahovic.JUVENTUS WHITE (3-5-2): Garofani; Savona, Muharemovic, Poli; Turicchia, Maressa, Nonge, Hasa, Perotti; Mbangula, Cerri.