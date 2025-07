Gazzetta - Juventus, per il centrocampo idea Bissouma: i dettagli

Getty Images

Il calciomercato della Juventus è ufficialmente cominciato. I bianconeri hanno chiuso il primo acquisto, e Jonathan David è diventato un nuovo giocatore della Juve. Tanto entusiasmo per l'attaccante canadese, che raccoglie il peso di un reparto offensivo spesso in difficoltà nelle ultime stagioni, dunque un'eredità tutt'altro che leggera.



Ma i movimenti della Juve sono appena cominciati, e i rinforzi non possono essere di certo terminati qui. Se da un lato lo stesso parco attaccanti subirà ancora dei cambiamenti, dall'altro anche gli altri reparti hanno bisogno di alcuni nuovi volti: tra questi può esserci anche il centrocampo, dove il club bianconero ha individuato anche dei partenti, come Douglas Luiz e Weah.

Juventus, chi è Bissouma

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un nuovo obiettivo per Comolli e la dirigenza sarebbe, centrocampista del Tottenham che ha vinto l'Europa League e che ha vissuto una stagione da protagonista.





Bissouma è un centrocampista classe 1996, che ha terminato la sua terza stagione con il Tottenham vincendo l'Europa League. Certo, senza considerare il trofeo europeo la stagione degli Spurs è stata deludente, con un diciassettesimo posto in campionato che è costato comunque l'esonero a Postecoglou.



Tra i giocatori più utilizzati c'era però proprio Bissouma, che tra Premier League e coppe ha giocato 44 partite segnando anche due goal. Il maliano gioca sulla mediana, dunque se dovesse passare alla Juventus Tudor potrebbe pensare di schierarlo insieme a Thuram oppure di alternarlo al francese stesso.



Un aspetto da tenere d'occhio, però, è il secondo slot per giocatori extracomunitari: Bissouma sarebbe così l'ultimo colpo extra UE per la Juve, escludendo in questo modo Wesley, che nel frattempo avrebbe detto sì alla Roma. Comolli valuta attentamente tutte le piste.



Le cifre





L'operazione potrebbe essere più leggera e appetibile rispetto a molte altre. La valutazione di Bissouma si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, dunque lontana dalle cifre che accompagnano giocatori come Tonali e Frattesi, che piacciono alla Continassa.



Il contratto del centrocampista scadrà l'anno prossimo, dunque la Juventus potrebbe inserirsi in questa situazione: Comolli conserva un ottimo rapporto con il presidente del Tottenham Daniel Levy, aspetto da monitorare per una possibile trattativa.





