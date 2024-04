Chi é Billy O'Neill

Le caratteristiche

Il giovane Billydelsta attirando l'interesse di alcuni grandi club continentali, inclusi due della Serie A e una squadra di prima divisione olandese. Lae ilstanno monitorando da vicino il giovane, che ha compiuto solo 16 anni il mese scorso, mentre la squadra olandese del Heerenveen si é ugualmente iscritta alla corsa per O'Neill.Billy O'Neill é un attaccante centrale classe 2008 di proprietà del Bray Wanderers, squadra della seconda serie irlandese. O'Neill ha fatto il suo debutto in prima squadra per il Bray Wanderers lo scorso luglio in un'amichevole di metà stagione contro il Dundee, quando è entrato in campo all'83º minuto. Ha fatto il suo esordio ufficiale tre mesi dopo, quando è subentrato durante un pareggio per 1-1 contro il Finn Harps, mentre aveva ancora 15 anni. ha iniziato questa stagione con gli Under-17 del Bray e ha già segnato diversi gol, incluso uno nella vittoria per 2-0 in trasferta contro il Dundalk di domenica, portando il suo totale a cinque gol in quattro apparizioni. E in due amichevoli disputate con gli Under-20 del club ha segnato due volte.Attaccante di grande movimento, è una punta centrale dinamica, capace di spaziare in tutto il reparto offensivo e incidere nel momento più opportuno. Ottimo senso del gol, è abile anche nelle conclusioni da fuori, come ha già dimostrato in stagione. Destro naturale, ha nel dribbling, nell’accelerazione e nel posizionamento sul filo del fuorigioco le sue caratteristiche migliori.