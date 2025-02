CF - Juventus, l'impatto a bilancio del mercato invernale: tutte le cifre

Mercato Juve, l'impatto degli acquisti

Quattro operazioni in entrata e tre in uscita: così si è concluso il calciomercato invernale della prima squadra maschile della Juventus . Ma come cambia l'impatto a bilancio dopo queste sette operazioni? A calcolarlo è Calcio e Finanza.La Juventus ha completato quattro operazioni in entrata: Alberto Costa, acquistato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes; Lloyd Kelly, arrivato dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto, considerato di fatto un acquisto definitivo; Renato Veiga, ingaggiato in prestito oneroso dal Chelsea; e Randal Kolo Muani, prelevato dal PSG con la stessa formula.

Mercato Juve, l'impatto delle cessioni

Secondo le stime di Calcio e Finanza, l'impatto economico delle operazioni in entrata, considerando l'ammortamento dei giocatori acquistati a titolo definitivo, i costi dei prestiti e gli stipendi lordi (calcolati su metà stagione), dovrebbe comportare un aumento dei costi di circa 15,5 milioni di euro.Per quanto riguarda le uscite, la Juventus ha concluso tre operazioni: i prestiti di Arthur al Girona e di Nicolò Fagioli alla Fiorentina, con quest’ultimo che potrebbe essere riscattato a fine stagione. La terza operazione è stata la risoluzione contrattuale di Danilo, che ha lasciato il club per tornare in Brasile.Secondo le stime di Calcio e Finanza, queste cessioni dovrebbero generare un impatto positivo di circa 10,5 milioni di euro sul bilancio 2024/25.