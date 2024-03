Juventus, restano solo le macerie

L’ultimo è certamente il più diffuso e rumoroso, ma i quesiti che affollano i tifosi bianconeri, dentro la crisi della Vecchia Signora, sono numerosi. Frutto dell’incertezza, del non capire come sia stato possibile dilapidare così tanti punti, come si è potuti passare dal sogno scudetto all’incubo di una corsa alla Champions che si fa, a questi ritmi, sempre più complicata. Ma c’è un’altra domanda, molto più importante, che ha una risposta che fa paura.. La domanda che fa paura è:Dal punto di vista del campo e dei risultati poco e nulla, un deserto tecnico. E no, il debutto dei giovani non basta, perché se da una parte segnala l’ottimo lavoro fatto nell’ultimo decennio almeno, dall’altra c’è una differenza tra il debutto di un calciatore proveniente dalla Next Gen e l’effettivo inserimento nelle rotazioni della squadra. Chiaro che non sia tutto da buttare.: archiviati i processi sportivi, c’è un piano chiaro e a tratti ambizioso per far respirare le casse societarie. Ma a livello di rettangolo di gioco, non basta un’illusoria lotta scudetto a salvare le ultime tre stagioni, l’E, anzi, l’effetto ancora più devastante è che questo triennio possa soverchiare e cancellare quanto di buono fatto nella prima esperienza in bianconero del tecnico livornese.A dimostrare quanto poco si sia costruito, le cervellotiche scelte di formazione prima di Lazio-Juventus . Un improvviso cambio di assetto,buttato nella mischia a sorpresa, e un approccio al match confusionario. Dall’altra parte, una squadra con un’identità, una nuova identità, trasmessa dal nuovo allenatore Igor Tudor.Non resta che la delusione, non resta che centrare l’obiettivo Champions League e poi proiettarsi al futuro.