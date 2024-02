DaBianconeri, c'è un nuovo "Games Pack" in arrivo pensato per voi!A partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 febbraio 2024 è in vendita, a partire da € 36,00 a partita, un nuovo "Games Pack" che includerà le gare interne contro Genoa, Fiorentina e Monza.Si tratta, ancora una volta, di una soluzione che permette di assistere a tre match, sempre più decisivi per il prosieguo della stagione dei bianconeri, a un prezzo considerevolmente vantaggioso rispetto all'acquisto di una singola sfida. Non solo: anche per questo "Games Pack", in alcuni settori dell'Allianz Stadium, sarà prevista una promozione dedicata alle famiglie con un prezzo speciale per gli "Under 16".