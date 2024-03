Se nel passato lo staff medico era finito sotto accusa per i tanti, troppi, problemi muscolari occorsi ai giocatori della Juventus, quest'anno il problema in casa bianconera è legato ai traumi che sono invece eventi improvvisi e sfortunati. Come riferisce Tuttosport infatti, la Juve è la squadra tra le big che ha subito più infortuni di questo tipo. Gli ultimi sono quelli di Weston Mckennie e Rabiot ( QUI le loro condizioni e quando torneranno ). Fino ad ora infatti, sono 23 le partite saltate dai giocatori di Allegri per infortuni traumatici. Poi segue il Napoli con 19 e Lazio con 12. Il Milan invece è a quota 10 mentre meglio di tutti da questo punto di vista è l'Inter, con sole quattro gare saltare dai giocatori per traumi.