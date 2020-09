Cambia il ruolo di Federico Bernardeschi. Secondo quanto riporta Il Corriere di Torino, il 33 bianconero è stato provato da Pirlo come esterno del 3-5-2, ruolo coperto da Alex Sandro oppure da Luca Pellegrini. Non una novità per l'ex Fiorentina che proprio con la maglia viola aveva già giocato in quella posizione. Un ritorno alle origini per l'esterno carrarino, che sa pure di ultima occasione con la maglia della Juventus.