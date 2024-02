Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento estiva, il calciomercato della Juventus è sempre al centro dell'attenzione. E in mezzo alle voci e alle speculazioni, emerge un nome che potrebbe riacchiappare l'interesse dei bianconeri:Il talentuoso attaccante del Sassuolo è tornato prepotentemente alla ribalta, soprattutto in caso di retrocessione del club emiliano in Serie B. Berardi, classe '94, ha sempre attirato l'attenzione dei grandi club italiani grazie alle sue doti tecniche e al suo fiuto del gol. La Juventus, in particolare, ha già mostrato interesse per il giocatore in passato, e ora potrebbe riconsiderare seriamente la sua candidatura.La possibile retrocessione del Sassuolo potrebbe aprire le porte a un trasferimento di Berardi, che potrebbe essere più accessibile economicamente per la Juventus. Inoltre, l'attaccante italiano potrebbe vedere un passaggio alla Vecchia Signora come un'opportunità per giocare in un club di alto livello e competere per trofei importanti. Ne scrive Tuttosport.