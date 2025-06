CorSport - Juventus, torna di moda Berardi! Può essere la volta buona?

Getty Images

Come in ogni sessione di mercato che si rispetti, anche in questa estate che per lainizierà con la trasferta statunitense per il Mondiale per Club sembra destinato a tornare in voga un "tormentone" tipico di ogni anno: quello che vede accostato al club bianconero, l'esterno azzurro classe 1994 fresco di ritorno in Serie A con il, che ha ripreso a trascinare con la sua qualità di categoria superiore non appena è rientrato a pieno regime dall'infortunio al tendine d'Achille accusato nella primavera 2024, che lo aveva anche costretto a saltare l'Europeo con l'Italia.

Berardi-Juventus: cosa sappiamo

Berardi-Sassuolo, i numeri della stagione

Presenze: 29

Minuti: 2.266

Goal: 6

Assist: 14

Per lui, appunto, c'è da aspettarsi la solita telenovela estiva. Lo racconta Il Corriere dello Sport, che parla proprio della Juventus come di una possibile destinazione del giocatore, definendola anche più quotata di, altri club sulle sue tracce da tempo. La sensazione condivisa da tutti, comunque, è che se davvero questa volta Berardi dovesse fare le valigie e salutare il Sassuolo, lo farebbe solo per una destinazione in grado di consentirgli di mettere piede per la prima volta in carriera in Champions League, la competizione che non ha mai avuto l'occasione di giocare nonostante i suoi 31 anni (da compiere il prossimo 1° agosto).La situazione, come sempre, sarà da monitorare, anche se appunto non è nemmeno da escludere che alla fine Mimmo possa rimanere ancora una volta in Emilia. La certezza è che la Juventus dovrà mettere a segno diversi colpi nei prossimi mesi per costruire una squadra davvero in grado di competere su tutti i fronti, e in particolare per l'attacco che finirà per essere rivoluzionato, con l'addio praticamente certo di Dusan Vlahovic e il possibile ritorno al PSG di Randal Kolo Muani. Insomma, Berardi rappresenta quella pista che non passa mai di moda e che magari quest'anno potrebbe davvero essere percorsa fino in fondo. Non resta che attendere gli sviluppi del mercato…





