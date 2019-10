Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Juventus in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo grazie al gol di Gonzalo Higuain al 17'. I bianconeri hanno concesso solo una mezza palla gol alla squadra tedesca ed hanno mantenuto il controllo della partita dopo il gol del Pipita, propiziato da un passaggio in profondità di Cuadrado e soprattutto un errore in disimpegno di Tah. L'argentino della Juve è carichissimo dopo la panchina contro la SPAL ed è stato no dei migliori della Juve nei primi 45 minuti di gioco.



Nella gallery top e flop del primo tempo di Juve-Bayer Leverkusen