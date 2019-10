La Juventus affronta il Bayer Leverkusen in un fondamentale crocevia del girone di Champions League, dopo il pareggio per 2-2 in casa dell'Atletico Madrid all'esordio stagionale in Europa. Arbitro della sfida è lo scozzese William Collum, con assistenti i connazionali Francis Connor e David McGeachie, quarto uomo Nicolas Walash e al Var gli inglesi Stuart Attwell e Paul Tierney da assistente. L'Observer della Uefa è il turco Oguz Sarvan, mentre il Delegate è il croato Zoran Cvrk.



Fischio d'inizio alle ore 21 all'Allianz Stadium: seguite la MOVIOLA di Juventus-Bayer Leverkusen LIVE su ilBiancoNero.com



LA MOVIOLA



90' + 3' - Termina la partita: la Juventus vince 3-0 sul Bayer Leverkusen.



88' - Meraviglioso assist di Dybala per Ronaldo, che insacca il tris. Tutto regolare, il Var conferma che non c'è fuorigioco.



75' - Ronaldo riceve il sublime assist di Higuain, ma calcia contro Hradecky solo davanti al portiere. La posizione iniziale del Pipita era di dubbio fuorigioco, ma il guardalinee ha lasciato correre.



62'- Superbo lavoro di Higuain sull'out di sinistra, dopo un dai e vai in posizione regolare con CR7, e pallone in mezzo all'area: Ronaldo non trova la deviazione vincente, Bernardeschi sì: Juventus avanti 2-0.



55' - Ammonito Cuadrado, che ferma in scivolata la ripartenza del Bayer. Fallo tattico, giallo giusto.



48' - Manca un corner per il Bayer: Alex Sandro devia la conclusione di Aranguiz, ma l'arbitro chiama la rimessa dal fondo.



44' - Baumgartlinger entra dritto su Bernardeschi per fermarlo a centrocampo: Collum non ravvede un'ammonizione solare.



42' - Bonucci entra su Weiser in area di rigore, ma prende prima il pallone. I tedeschi chiedono il rigore, che però non c'è.



28' - Alex Sandro in tackle: prende il pallone, ma l'entrata è a forbice. Collum lo richiama.



20' - Aranguiz entra duro su Pjanic in scivolata: ammonizione giusta.



17' - Higuain controlla su lancio di Cuadrado, dopo l'errore di Tah, e insacca alle spalle di Hradecky. Il Pipita parte in posizione regolare.



15' - Bender spinge Cuadrado, fallo evidente e punizione dall'out di destra per la Juventus.



12' - Alex Sandro tiene lontano un avversario al limite della propria area in modo vigoroso, ma regolare. Proteste del Bayer per una presunta gomitata del brasiliano, che però non c'è.



1' - Inizia la partita.