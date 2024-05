Simone Bastoni, ex calciatore dello Spezia, ha raccontato il rapporto e il calcio di Thiago Motta, suo allenatore nel 2021-22, alla prima vera esperienza tra i professionisti per il tecnico. Ecco le sue parole: "Diciamo che allo Spezia eravamo il bocciolo che poi al Bologna è fiorito. Se la Juve lo prende per me fa la scelta giusta. Thiago Motta ha dimostrato ampiamente le sue capacità e penso sia pronto per una grandissima squadra. E gli auguro tutto il meglio, perché se lo merita".? - «No, sorpreso sicuramente no. Già con noi a La Spezia si vedeva che era un allenatore capace, con delle idee, e col passare del tempo ha dimostrato a tutti che sono ottime idee. Con il Bologna è riuscito a raggiungere un traguardo incredibile, tanto di cappello: è stato molto bravo a perseguire le sue idee e andare avanti» .- «Si è subito rapportato con noi come se fosse ancora giocatore, come fosse parte integrante del gruppo, e si è creato subito un grande rapporto con tutta la squadra. Questo però non significa certo che non si capisse chi era la guida: con lui è quasi impossibile, si fa valere e anche parecchio. Penso si sia fatto conoscere anche a Bologna...»«Sì. Si è presentato chiedendoci fin dai primi giorni di allenamento di avere il coraggio di giocare dal basso, di iniziare la costruzione cercando sempre il fraseggio, senza tirare pallonate in avanti. E anche a Bologna ho visto che ha continuato così. Il fine è quello di attirare gli avversari per creare spazio da attaccare alle loro spalle. A prescindere dal modulo che utilizzavamo o dall’avversario, quella era una costante. Il suo tipo di calcio è questo. Ci ha subito e sempre chiesto essere sempre propositivi, coraggiosi nel cercare di portare avanti la propria idea. Credo siano le parole che descrivono meglio la sua idea di gioco» .- «Durante la settimana si prepara quello che si vorrebbe fare in partita. Tutto ciò che si vede nei 90 minuti è stato provato molte volte durante la settimana. Ed è un lavoro che cambia, o almeno così era allo Spezia, in base alle caratteristiche dell’avversario. A Bologna l’anno scorso e quest’anno mi pare abbia raggiunto un’identità più forte, plasmandosi di meno sugli avversari. Sono più gli altri che hanno iniziato a preoccuparsi di come gioca lui che viceversa. Allenamenti? Sempre molto intensi, con tanti possessi a tema e partitine, che servivano al tempo stesso a migliorare la tecnica e a ricreare le situazioni che poi ci trovavamo ad affrontare in partita » .- «Intanto a palla persa dovevamo subito riaggredire per cercare di recuperarla il prima possibile. Anche questo è uno dei punti di forza del suo modo di giocare: appena persa palla spesso ci sono tre o quattro uomini che attaccano il portatore. È un atteggiamento rischioso, ma che porta anche dei benefici e credo che i pro siano più dei contro: recuperare subito palla in avanti ti permette di creare una nuova azione offensiva, più facile da trasformare in occasione da gol rispetto a un’azione nata da un recupero più basso» .- «Io avevo giocato soprattutto terzino la stagione precedente, con lui sono tornato a fare il centrocampista come avevo sempre fatto, comunque si basa molto sulle caratteristiche dei giocatori. Sugli scambi di posizione lavoravamo già anche noi, ma è una caratteristica che a Bologna ha accentuato e migliorato. Era una cosa che richiedeva anche a noi, ma non sempre riuscivamo a farla bene, magari ci mancava un pochino di quel coraggio che è riuscito a trovare a Bologna. Però sì, anche a noi chiedeva soprattutto di alzare un difensore: quando giocavamo a tre dietro ci riuscivamo abbastanza, a due (centrali, ndr) per noi era un pochino più complicato» .«Thiago Motta voleva prima di tutto che capissimo dov’era lo spazio e, in base alle posizioni in campo in quel momento, andassimo ad occuparlo: se era più a sinistra tendenzialmente andavo io, più a destra Maggiore. Il Bologna lo ha fatto con una maggiore indipendenza dai ruoli di partenza: diciamo che noi eravamo il bocciolo che poi a Bologna è fiorito».