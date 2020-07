Andrea Barzagli torna alla Juve...per un giorno. L'ex difensore bianconero, in vacanza in Sicilia con la moglie Maddalena Nullo, è stato impegnato per un giorno ad allenare i ragazzi di una Juventus Academy. A documentare il tutto è stato proprio l'ex centrale bianconero su Instagram: "​Bella esperienza con Juventus Academy al @verduraresortsicily", ha scritto "Barza" che aveva iniziato la stagione nello staff di Maurizio Sarri salvo poi lasciare il suo incarico dopo la fine dell'emergenza coronavirus.