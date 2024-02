La Juventus su Gudmundsson, Barrenechea piace al Genoa

Quanto costa Gudmundsson

La domenica in arrivo si prospetta intensa per Enzo. L'Allianz Stadium, che l'anno scorso è stato il suo terreno di gioco in quattro occasioni (contro Torino, Sampdoria, Verona in Serie A e contro il PSG in Champions League) , porterà con sé ricordi indelebili. Quella trasarà una partita speciale per il centrocampista argentino. Da un lato, cercherà di contribuire alla raccolta di punti fondamentali per la salvezza del Frosinone, dall'altro, punterà a catturare l'attenzione dei dirigenti che gestiscono il suo contratto. La Juventus , che recentemente ha adottato una politica di valorizzazione dei giovani talenti, rappresenta un obiettivo per lui.È importante tenere d'occhio il, che recentemente ha mostrato interesse e ha monitorato da vicino il talento proveniente dal Newell's Old Boys. Conin scadenza contrattuale nella squadra rossoblù,. I rapporti tra lae ilsono solidi, come dimostrano le numerose operazioni concluse negli ultimi anni, che vanno da Cambiaso a Dragusin, passando per Rovella fino a De Winter. Il conseguimento della salvezza matematica da parte del Genoa comporterebbe l'attivazione dell'opzione di riscatto per il giocatore belga, portando così 10 milioni nelle casse della Juventus. Tuttavia, tornando a Barrenechea,Lasegue attentamente il giocatore islandese da tempo, e l'inserimento dinelle trattative potrebbe influenzare al ribasso la richiesta economica. Questa potrebbe essere una mossa di mercato da tenere d'occhio nei prossimi mesi, come riporta Tuttosport.