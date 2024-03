La strategia di puntare sui giovani talenti della linea verde sta portando i suoi frutti alla Juventus. Il club ha già fatto esordire in prima squadra ben 30 giovani della Next Gen, l'ultimo dei quali è stato Joseph Nonge, un centrocampista belga classe 2005. Molti di loro stanno anche acquisendo esperienza in altri club e aspirano a fare ritorno alla Juventus per affermarsi definitivamente.

Soulé è uno dei tre giocatori bianconeri attualmente in prestito al Frosinone, insieme a Barrenechea e Kaio Jorge, e tutti e tre stanno avendo un impatto significativo. A giugno, faranno ritorno alla Continassa in attesa di conoscere il loro destino, con la possibilità di essere considerati come risorse per generare entrate finanziarie per il club.

Dean Huijsen è uno dei giovani che mira a consolidarsi come futuro pilastro difensivo. Il difensore centrale olandese, classe 2005, recentemente ha scelto di rappresentare la Spagna U-21 nonostante la sua nascita nei Paesi Bassi. Huijsen ha lasciato la Juventus a gennaio e ha optato per la Roma, dimostrando le sue capacità sia sotto la guida di Mourinho che ora con De Rossi.

Resta da vedere il futuro di Facundo Gonzalez, che sta facendo bene nella Serie B con la Sampdoria. Inoltre, il Genoa sembra prossimo a esercitare il riscatto a titolo definitivo di De Winter, grazie alla buona prestazione del difensore belga durante il suo periodo di prestito.