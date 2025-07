Juventus, per Barido il rinnovo è il primo passo: il percorso del talento argentino

Coltivare e preservare il talento. Sono queste le parole d'ordine se si tratta di, uno dei talenti più puri della Juventus. Il trequartista classe 2008 ha già incantato con la maglia bianconera e con quella dell'Argentina Under 17, attirando su di sé più di qualche sguardo. La volontà della Juve, però, è ferrea:e la società è già al lavoro per il suo rinnovo.Ma facciamo un passo indietro. Barido è a Torino, anzi a Vinovo, da poco più di un anno, ma tanto gli è bastato per mostrare di avere qualcosa in più,. Le giocate, i goal e la personalità non sono passati inosservati, né in casa Juventus né in, dove lo definiscono "un talento generazionale". E allora il rinnovo sarà solo il primo passo del suo cammino con la maglia bianconera, perché l'obiettivo è crescere sempre di più

Juventus, il piano per Barido

Il contratto attuale del giovane argentino scade nel 2026, perciò la Juventus sta già lavorando per prolungarlo fino al 2028. La società bianconera conosce il talento del suo giocatore, che si è distinto nella stagione appena conclusa sotto tanti aspetti, a cominciare dai numeri., venendo premiato come miglior giocatore nella Puskas Cup vinta dai giovani bianconeri. Proprio per questo il prossimo passo dopo il rinnovo sarà l'inizio di un nuovo percorso con la Juventus Under 20 dima non è di certo finita qui.Barido ha già messo in luce più volte le sue capacità, e non è escluso che anchepossa concedergli più di qualche opportunità in Next Gen. Sarà importante costruire con un mattoncino alla volta, anche se il trequartista ha dimostrato di saper bruciare le tappe, anche abbastanza in fretta.





