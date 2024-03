E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, spiegando che il talentino ufficializzato sabato scorso e l’indomani già a segno con la Juve Under 16 contro il Modena sta piacendo parecchio. Giovane gioiello argentino, classe 2008, è appena arrivato in bianconero, eppure sta già convincendo. In patria lo descrivono come un trequartista dalle doti tecniche eccezionali e alla Juve sono convinti possa ripetere il percorso del connazionale Soulé.