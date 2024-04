Franciscoha fatto il suo ingresso nella Juventus con un gol d'esordio, lasciando un'impressione positiva. Il giovane argentino, arrivato dal Boca a gennaio, ha mostrato il suo talento, sebbene non abbia ancora replicato l'exploit. Oltre al gol, Barido continua a stupire con le sue giocate nella Juventus Under 16. Un video virale sui social mostra le sue abilità durante l'ultima partita contro il Bologna, confermando il suo potenziale. Nonostante sia ancora agli esordi, l'entusiasmo intorno al suo talento è palpabile, alimentando le aspettative per le sue future prestazioni.