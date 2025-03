Juventus, Barido convocato dall'Argentina

La Juventus continua a confermarsi una fucina di talenti e tra i giovani più promettenti c’è Francisco Barido, gioiello dell’Under 17 bianconera. Il centrocampista è stato convocato dalla Nazionale argentina per il Sudamericano Sub-17, prestigioso torneo giovanile che si disputerà in Colombia.Una grande opportunità per Barido, che avrà la possibilità di mettersi in mostra in un palcoscenico internazionale, sfidando alcuni dei migliori prospetti del calcio sudamericano. La competizione inizierà a breve e tra tre giorni l’Argentina farà il suo debutto contro il Cile, un test subito impegnativo per la squadra albiceleste.

Brido si è distinto con la Juventus per tecnica e visione di gioco, attirando l’attenzione degli osservatori della Federazione argentina. La sua convocazione conferma la crescita del settore giovanile bianconero, che continua a lanciare giovani talenti nel calcio internazionale.Ora l’attesa è tutta per il debutto nel torneo: il giovane bianconero avrà la chance di dimostrare il suo valore con la maglia dell’Albiceleste, in un’esperienza che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il suo futuro.