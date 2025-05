Juventus, Barido non si ferma. Giocata da fenomeno nel torneo internazionale, quale sarà il suo percorso

Dove sta giocando Barido

Quando la Juventus ha strappato il giovane Franciscoal, sui social e all’interno della tifoseria xeneize la delusione era palpabile. Considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio argentino, il classe 2007 è arrivato a Torino con grandi aspettative. E finora, Barido sta dimostrando che l'entusiasmo che lo circondava era più che giustificato.Barido indossa con orgoglio la maglia numero 10 dell’Under 17 bianconera, dove è ormai un punto di riferimento tecnico. Nonostante alcune assenze dovute agli impegni con la nazionale argentina di categoria — ulteriore conferma del suo valore — il giovane fantasista ha lasciato il segno in ogni occasione.

Barido Juve, il percorso

Barido Juve, i numeri in campionato

Presenze: 13

Minuti: 1.050’

Goal: 7

Assist: 8

In questi giorni, è protagonista con la Juventus U17 alla prestigiosa Puskás-Suzuki Kupa. Nell’ultima gara contro il Panathinaikos, ha messo in mostra tutto il suo repertorio: azione personale, dribbling secco e un tiro preciso da fuori area che ha sancito un bellissimo gol.Il percorso tracciato per Barido è chiaro. Terminerà la stagione nell’U17, per poi essere valutato in ottica Primavera nella prossima annata. Se dovesse continuare a crescere con questa costanza, non è escluso che possa approdare anche in Next Gen, la seconda squadra bianconera che gioca in Serie C. Un trampolino di lancio fondamentale per avvicinarsi alla prima squadra, come già successo ad altri talenti del vivaio juventino.Per ora, però, la Juventus lo osserva con attenzione, felice di aver anticipato la concorrenza e convinta di avere tra le mani un potenziale crack. Barido risponde sul campo, con giocate da numero dieci vero. E il sogno, passo dopo passo, comincia a prendere forma.