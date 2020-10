1









In una lunga intervista rilasciata a Sport, Gianluca Zambrotta, ex di Juventus e Barcellona, ha parlato della sfida di Champions League di questa sera. Queste le sue parole: "Questa è una sfida sempre spettacolare, tra due squadre che hanno scritto la storia nel proprio Paese e in campo internazionale. Sicuramente, nel girone sono loro le squadre favorite per passare il turno. Tra Cristiano Ronaldo e Messi stiamo parlando di due extraterrestri che hanno fatto la storia negli ultimi dieci anni. Tra i due io sto con Messi perché è stato mio compagno al Barcellona e lo conosco bene. Leo è un genio del calcio che io paragono sempre a Maradona, li vedo molto simili per caratteristiche. Messi è il migliore con cui io abbia mai giocato. Vedere Pirlo sulla panchina della Juventus mi riempie di gioia e orgoglio. Spero possa vincere tutto quello che ha già vinto da calciatore, ha bisogno di tempo".