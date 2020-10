Mancano ancora diverse ore prima del fischio d'inizio della partita di Champions League di questa sera tra Juventus e Barcellona. Nonostante questo, una gustosa anteprima si è già avuta sui social grazie agli account delle due società. Parliamo di due club amici, stretti da un legame che molto spesso si è palesato in importanti operazioni di mercato, e che hanno dato vita ad un simpatico siparietto. Ieri, infatti, i due account Twitter hanno dato vita ad un thread dove hanno cominciato a condividere gol e ricordi di vittorie avvenute negli scontri precedenti tra le due squadre. Un bel modo per presentare la partita di stasera e provare a rendere più leggera l'attesa di un match il cui risultato sarà importantissimo per entrambe le parti della barricata. I volti della gara? Per Juve e Barcellona sono due: Dybala da una parte, Griezmann dall'altra!