di Marco Amato

La sfida di Champions League di domani sera, tra Juventus e Barcellona, vedrà affrontarsi due club storici del panorama calcistico mondiale e due società che sono in ottimi rapporti. A dimostrarlo, una volta di più, è il video di presentazione del match, pubblicato sui social di entrambe le squadre, che mostra immagini di Juventus e Barcellona con testi in italiano e catalano. A togliere un ulteriore elemento di fascino potrebbe essere l'emergenza sanitaria in atto. Solo in giornata, infatti, scopriremo gli esiti dell'ultimo tampone di Cristiano Ronaldo e se questi potrà scendere in campo e dare ancora una volta vita alla sfida che ha caratterizzato l'ultimo decennio di calcio: quella con Leo Messi.



Il calciomercato non è fatto solo di cifre, spesso a influenzare fortemente le trattative c'è il rapporto che intercorre tra i club coinvolti. Per quel che riguarda Juventus e Barcellona, come già detto, il legame è forte e questo ha dato vita ad una serie di trattative che hanno portato i giocatori a svestire la maglia blaugrana per quella bianconera e viceversa. Il caso più recente è lo scambio Arthur-Pjanic: in questo caso le negoziazioni sono andate per le lunghe, più per i dubbi del centrocampista brasiliano di trasferirsi a Torino che per una difficoltà di trovare un accordo tra i due club.



