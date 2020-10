La Juventus affronta all'Allianz Stadium il Barcellona per la seconda giornata di Champions League. Non sarà Messi contro Cristiano Ronaldo, ma sarà Messi contro Dybala (e Morata). E contro Bonucci, che stringe i denti nonostante i fastidi muscolari dei giorni scorsi e guida la difesa nel 4-4-2 disegnato da mister Pirlo. L'arbitro della partita è l'olandese Danny Makkelie, assistito dai connazionali Diks e Steegstra, dal quarto uomo Lindhout e dal VAR Kevin Blom. Makkelie aveva già diretto il 2-2 contro l'Atletico Madrid della scorsa edizione della Champions, sempre nella fase a gironi.

Segui qui su Ilbianconero.com la moviola in diretta con tutti gli episodi arbitrali del match

92' - Morata colpisce fortuitamente col braccio in area avversaria su corner per i bianconeri dalla sinistra, inevitabile il fischio di Makkelie in favore del Barça

90' - RIGORE BARCELLONA. Bernardeschi travolge da dietro Ansu Fati al limite dell'area, non con cattiveria ma sicuramente con goffaggine.

86' - ESPULSO DEMIRAL. Già ammonito, il turco affonda un tackle troppo irruento su Pjanic nella metà campo del Barça. Inflessibile Makkelie, che estrae il secondo giallo

83' - Fermato dall'arbitro Dybala nell'area del Barça: la Joya controlla male un passaggio di Morata e il pallone gli carambola sul braccio largo.

82' - Scaramucce davanti alle panchina tra Danilo e alcuni avversari, per una rimessa laterale contestata. Non sicurissimo l'arbitro, che alla fine dà ragione alla Juve

79' - AMMONITO RABIOT per aver fermato irregolarmente Messi che avanza palla al piede a 30 metri dalla porta. Quarto giallo per i bianconeri, solo uno nel Barcellona.

74' - CUADRADO AMMONITO PER SIMULAZIONE: dopo la bella penetrazione in area, il colombiano si tuffa mentre Lenglet ritira la gamba. Giusto il giallo.

72' - Bravissimo Danilo a chiudere in scivolata Messi in area. L'argentino del Barça si gira subito verso l'arbitro, ma non c'è assolutamente niente.

70' - AMMONITO DEMIRAL. Salgono a due i gialli per i bianconeri: il difensore turco, salito a centrocampo per marcare Messi, prima lo strattona poi lo stende da dietro.

60' - AMMONITO SERGI ROBERTO. Un cartellino giallo pure per il Barcellona: fallo in scivolata del terzino blaugrana su Chiesa che lo stava saltando netto sulla corsia di sinistra

56' - TERZO GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO A MORATA ancora su assist di Cuadrado, stavolta in mezza rovesciata, il centravanti spagnolo mette dentro da due metri ma è davanti a Lenglet... per un tacco!

55' - Fallo di Pjanic sull'ex compagno Dybala, che cade a terra dolorante. In ossequio al metro all'inglese di Makkelie, nessun cartellino

45' +2 - AMMONITO KULUSEVSKI, per un intervento non cattivo ma in netto ritardo su Jordi Alba, proprio sul finire di primo tempo.

30' - Incredibile, ALTRO GOL ANNULLATO PER FUORIGIOCO A MORATA: ancora assist di Cuadrado, stavolta con un cross dalla destra. Lo spagnolo gira in rete, ma Makkelie deve ancora ravvisare l'offside.

17' - Entrata aggressiva di Jordi Alba su Cuadrado in uscita palla juventino lungo la corsia destra. Makkelie fischia fallo e richiama il terzino del Barça

15' - Gol annullato alla Juventus: Morata lanciato in profondità da Cuadrado, lo spagnolo segna di ribattuta dopo l'uscita di Neto ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dopo due minuti di consultazioni col Var, Makkelie conferma la decisione.

5' - A centrocampo il giovane difensore blaugrana Araujo salta sgomitando leggermente su Morata. Fallo ma niente ammonizione.