Calcio d'inizio alle ore 21 all'Allianz Stadium per Juventus-Barcellona, seconda giornata della Champions League 2020-2021. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro: difesa a 4 per Pirlo, che deve fare a meno di Cristiano Ronaldo là davanti, c'è Bonucci in difesa, e clamorosa scelta di Koeman che tiene in panchina il talento Ansu Fati.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman.