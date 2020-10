Mancano poche ore al fischio d'inizio di Juventus-Barcellona ma ci sono ancora grossi dubbi su quali saranno le formazioni ufficiali dei due club. Per quel che riguarda la Vecchia Signora, svanita la speranza di vedere Cristiano Ronaldo in campo, si attendono notizie sulle condizioni di Bonucci. Secondo quanto riporta Sky Sport, il calciatore sarebbe fiducioso e avrebbe preso parte alla rifinitura di questa mattina. Tuttavia, la decisione definitiva verrà presa solo alla fine, monitorando ora dopo ora le condizioni del centrale. Per quel che riguarda i ballottaggi, Chiesa dovrebbe aver superato Ramsey nelle gerarchie per una maglia da titolare.