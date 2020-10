A poche ore dal match di Champions League tra Juventus e Barcellona, non si sono ancora sciolti gli ultimi dubbi di formazione sulla squadra catalana. Koeman dovrebbe confermare il 4-2-3-1 ma l'allenatore olandese starebbe ancora pensando agli interpreti da inserire nell'undici iniziale. Secondo As dovrebbe essere proprio il grande ex Pjanic a posizionarsi nel mezzo del campo insieme a De Jong. Secondo Sport e Mundo Deportivo, invece, il favorito ad affiancare l'olandese sarebbe Sergio Busquets. Il reparto offensivo dovrebbe essere composto da Messi, Griezmann e Ansu Fati; in ballottaggio Pedri e Démbelé.