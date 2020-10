1









Il Barcellona si presenterà a Torino, per la sfida di Champions League contro la Juventus, con una situazione societaria piuttosto complicata. Nei giorni scorsi, infatti, è trapelata l'ipotesi delle dimissioni del presidente Bartomeu. Questa la risposta del massimo dirigente blaugrana: 'A causa del caso Messi non mi è mai passato per la mente di dimettermi. Il progetto è interessante e ci sono giovani e veterani, come Messi. Penso che insieme a lui vinceremo un titolo in questa stagione. C'era una scadenza per annunciare di andarsene, non l'ha fatto ed eccolo qui. Vogliamo tutti che si ritiri con la maglia del Barcellona'.