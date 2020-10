Oltre ad avere un'importanza fondamentale per la classifica del gruppo G di Champions League, la sfida di questa sera tra Juventus e Barcellona ha uno charme tale da aver catalizzato su di essa l'interesse e le discussioni di diversi media. Questa mattina, su Radio Sportiva, Stefano Agresti è intervenuto per parlare anche del match di stasera. Queste le sue parole: "Il Barcellona non lo vedo per niente bene ma per nostra sfortuna incontra una Juventus menomata da troppi infortuni e assenze in difesa. A questi si aggiunge anche il peso della mancanza di Cristiano Ronaldo".