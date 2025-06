Gazzetta - Tudor spinge per Balerdi del Marsiglia: la Juventus pensa a due contropartite

AFP via Getty Images

Lainizia a muoversi sul mercato dei difensori; riscattatosalutatoe aspettando il rientro di Gleison Bremer , senza dimenticarsi il rientro di(e le voci sugli interessamenti per Federico Gatti), il profilo che sta scalando le gerarchie è Leonardo Balerdi. Per la prima volta da quando è l’allenatore della Juventus,ha sottoposto alla dirigenza un calciatore che lui conosce benissimo. Il croato infatti lo ha allenato al Marsiglia, dove è stato un elemento imprescindibile della squadra.Adesso il difensore argentino è diventato capitano della squadra assumendo sempre più centralità e in piùquindi non ha bisogno di incassare nell'immediato altri soldi. Questi gli ostacoli che la Juventus deve superare ma se è vero che il Marsiglia non ha bisogno di cedere, ha invece necessità di nuovi uomini proprio per sostituire Luis Henrique e da quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, possono entrare in gioco delle contropartite utili alla Juventus a far abbassare il prezzo del giocatore.

che essendo belga parla francese e non avrebbe il problema della lingua per integrarsi in Ligue 1, che è un giovane e di prospettiva come cerca il club con anche il vantaggio di percepire uno stipendio assolutamente alla portata.Sempre in ottica "contropartita", ècome carta di scambio: costa di più, ma sarebbe pronto ad affrontare la Champions League da titolare senza far rimpiangere il brasiliano ceduto all’Inter. Infine, scrive il quotidiano, Roberto De Zerbi ha un debole per Manuel Locatelli,ma il capitano bianconero vorrebbe stare a Torino.Necessaria ovviamente la volontà del giocatore che è diventato idolo dei tifosi e potrà giocarsi la Champions League da protagonista. Stessa cosa però che potrebbe fare alla Juventus dove comunque farebbe un salto di carriera. A facilitare l'operazione eventualmente sono gli ottimi rapporti tra i club:sia il direttore sportivo Medhi Benatia che il presidente Pablo Longoria sono stati bianconeri.