Laporte, Balerdi e ancora Hancko: le novità per la difesa della Juventus

AFP via Getty Images

Torna di moda Hancko

Balerdi e Laporte: due situazioni opposte

Il calciomercato della Juventus è ufficialmente cominciato. Ieri è stato il giorno di qui il racconto della sua giornata ), che ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto con i bianconeri, diventando un giocatore della Juve a tutti gli effetti. Il canadese è stato il primo grande tassello della nuova rosa a disposizione di, che però vuole altri rinforzi per tornare a competere in modo diverso.Questi rinforzi passano inevitabilmente anche dalla difesa, che al Mondiale per Club ha dimostrato evidenti lacune, oltre ai nuovi infortuni di. Comolli sta lavorando su diversi fronti e per il reparto difensivo ci sono tanti nomi sul tavolo, tra idee e possibili affondi.Il preferito di Tudor resta, che allo stesso tempo è probabilmente tra i profili più difficili per il mercato, dato che il Marsiglia lo considera incedibile. Ci sono anche, un nome tutt'altro che nuovo nell'ambiente Juventus.Partiamo proprio da lui, uno dei pallini di Giuntoli.è stato a lungo un oggetto di interesse della Juve, che lo voleva per correre ai ripari subito dopo il grave infortunio di Bremer. Nei mesi successivi, però, le richieste alte del Feyenoord e il budget ristretto del club bianconero hanno portato a sterzare verso(che in tutto verrà comunque pagato più di 20 milioni), che ha avuto più di qualche difficoltà fin qui.Dopo una stagione segnata dagli infortuni, soprattutto in difesa, e con un reparto necessariamente da rinforzare, il nome di Hancko è tornato sui taccuini bianconeri. La richiesta del Feyenoord, una cifra importante se si considera che la Juventus dovrà chiudere ancora diverse operazioni. Ma come abbiamo anticipato il suo nome non è l'unico.Chepiaccia molto a Tudor e Comolli, non è certo un segreto. Sia l'allenatore sia il direttore generale lo hanno osservato in Ligue 1 e conoscono il suo talento, così come lo conosce bene il suo Marsiglia. I francesi non vogliono privarsi del loro capitano e fin qui hanno fatto muro, ma le trattative sono appena cominciate e la Juve non vuole arrendersi.Una pedina importante potrebbe esserefinito proprio nel mirino del Marsiglia, dunque non va sottovalutato questo aspetto. Chi invece vive una situazione diversa è, che dopo due anni all'Al Nassr (in cui ha guadagnato circa 50 milioni) vuole tornare in Europa e potrebbe ridurre il suo ingaggio per farlo.Lo spagnolo rappresenta una soluzione di maggiore esperienza, viste le avventure con Athletic Bilbao e soprattutto Manchester City.Restano poi da monitorare le situazioni di, difensore del Deportivo Toluca, ma anche di, sul quale si scatenerà una vera e propria asta in Serie A.





