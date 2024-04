Le parole del Professor Fabrizioa ilBianconero.com:"Nel prossimo bilancio la Juve avrà un calo significativo dei ricavi per la mancata partecipazione alla Champions. La notizia non positiva è che non si può pensare che grazie a questi soldi si possa fare mercato o investimenti. Il fatto che si sono presi tre anni e mezzo per arrivare ad un bilancio positivo significa che non hanno intenzione di fare grandi sacrifici per aggiustare i conti.".