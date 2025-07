La Juventus e il nuovo versamento Exor: le motivazioni, le stime sul Patrimonio Netto e le riflessioni del CdA

Proprio il 30 giugno, allo scadere della Stagione 2024/25 e dell’anno finanziario, la Juventus FC ha informato il mercato che, la cassaforteche controlla il Club, ha immesso nelle casse della Società altri 15 milioni di Euro in conto futuro aumento di capitale , dopo il pari importo già versato alla fine dello scorso marzo.E’ certamente alche bisogna far riferimento per inquadrare al meglio la situazione: infatti, in quel momento di particolare difficoltà, con l’esonero die una forte incertezza sull’esito dell’ormai ultimo, ed importantissimo, obiettivo stagionale (la partecipazione in Champions League), Il Club volle tracciare la rotta dei mesi futuri, e lo fece, appunto, con il Comunicato del 28 marzo, esemplare dal punto di vista della chiarezza del percorso tracciato in relazione anche alle incertezze che allora c’erano e che in parte si sono diradate.

In sostanza,FC comunicava che a causa di “un andamento trimestrale per l’esercizio in corso differente rispetto alle precedenti previsioni nonché maggiori margini di variabilità dei dati previsionali economici” si sarebbe potuto rendere necessario un nuovo apporto di risorse e dimensionava l’intervento da un minimo di 15 milioni ad un massimo pari al 10% della capitalizzazione, cioè intorno aiL’altro fatto importante che il Club comunicava era cheera disponibile anche alla “” dell’aumento di capitale, in qualsiasi misura si fosse reso necessario, e comunque che avrebbe sottoscritto quanto necessario a non diluirsi sotto la propria quota,Se dovessimo tradurre in parole un po’ spicce, per capirci,Ora, dopo i 15 milioni messi a marzo, riferibili alla copertura delle perdite in formazione per l’esonero dell’allenatore,e per comprendere questo importo bisogna fare una piccola digressione.Ilal 31/12/2024, ultimo dato disponibile, è pari a 57 milioni e sarà intaccato in negativo dalla Perdita al 30/6/2025: a questo riguardo, i rumors parlavano di una risultato negativo rilevante, che i più ottimisti stimavano in 30 milioni e i meno ottimisti in 50; anche se un report molto accurato di Bloomberg uscito il 25 giugno scorso collocava il “consensus” su una perdita dell’intero esercizio di 18 milioni, dopo un utile di circa 16 nel primo semestre (e quindi una perdita di circa 35 nel solo secondo).Orbene, tirando le somme: 57 milioni di Patrimonio Netto al 31/12/2024, con 18 di perdita (prendendo per buono il dato Bloomberg) e 30 di nuovo capitale, ecco cheBasterà? La perdita sarà maggiore? il Club deciderà di rafforzarsi ulteriormente?Questo lo vedremo e, includendo le stime di andamento del nuovo esercizio, con i nuovi ricavi degli sponsor, la conferma della Champions ed una nuova Stagione di sfide sportive.Ma di certo non possiamo dire che il Club Bianconero sia lasciato al suo destino: