Quella di oggi è stata una giornata particolare per un ex giocatore della Juve, che ha festeggiato il suo compleanno. Il riferimento va all'attaccante Fabio Quagliarella, il quale si è ritirato dal calcio giocato al termine della passata stagione, dopo aver vestito le maglie di tantissimi club italiani, tra i quali, anche la Juventus, appunto. Il club bianconero non è voluto mancare all'appuntamento con i 41 anni compiuti da Quagliarella, omaggiandolo attraverso un post social in cui sono stati ricordati anche i trofei vinti insieme.'5 trofei e tanti gol pazzeschi in bianconero. Buon compleanno Fabio!'.