La Juve presenta sul proprio sito ufficiale la sfida contro la Roma di questa sera:



NUMERO 172 172ª sfida nella massima serie tra Juventus e Roma: conducono i bianconeri con 82 successi, contro i 40 giallorossi - 49 pareggi completano il bilancio



264 GOL Sono inoltre 264 le reti messe a segno dalla Juventus contro la Roma, alle spalle solo di Lazio (271) e Fiorentina (266) tra i bersagli preferiti dei bianconeri in Serie A.



LA TERZA... ALL'ULTIMA Juventus e Roma si sfidano all'ultima giornata di un campionato di Serie A per la terza volta, dopo il 1958 e il 1973: in entrambi i casi vinse la Juventus, che in quelle stagioni alzò lo Scudetto.



OTTO SU OTTO La Juventus ha vinto tutte le ultime otto sfide interne contro la Roma in Serie A: dal 2012 contro nessuna squadra ha ottenuto più successi allo Stadium.



UNO A ZERO Tutti gli ultimi quattro successi interni della Juventus contro la Roma sono arrivati col punteggio di 1-0, dopo che nelle quattro vittorie prececenti i bianconeri avevano realizzato 3.5 gol in media a partita.



ALLA RICERCA DI... La Juventus potrebbe restare imbattuta in casa in una singola stagione nel massimo campionato per la 22ª volta nella sua storia in Serie A, almeno 13 volte in più di ogni altra squadra (Torino e Inter a nove).



ALMENO DUE GOL La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite casalinghe di campionato: solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A, nel 1932/33 (15).



STRISCIA GIALLOROSSA La Roma ha vinto le ultime tre partite di campionato e potrebbe arrivare a quattro di fila in Serie A per la prima volta dal maggio 2018, sotto la guida di Eusebio Di Francesco.



LEO E LA ROMA La Roma è una delle cinque squadre contro cui Leonardo Bonucci ha segnato più di una rete in Serie A (due): entrambi i gol sono arrivati allo Stadium nel 2014.



RONALDO E DZEKO Ronaldo (208) e Dzeko (122) sono due dei tre giocatori che hanno tentato più tiri nel corso di questa Serie A - tra loro Immobile (141).