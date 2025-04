Juventus, attesa per i recuperi. L'alternativa? Il tridente, con Kolo Muani

Getty e Calciomercato.com

Chi torna per Parma-Juventus



Gli esperimenti in corso



Le scelte di Tudor

Inventare, aspettare, sperare. Non resta che aguzzare l’ingegno. E, nell’attesa, fare l’unica cosa possibile in momenti come questo: aspettare. Sarà solo il passare dei giorni a dire alla Juventus quale formazione potrà effettivamente schierare lunedì contro il Parma, in una Pasquetta che potrebbe trasformarsi nella vera resurrezione calcistica di questa stagione.Senza margine per compromessi. Se Tudor dovesse battere anche il Bologna, portando la striscia a quattro vittorie consecutive, la qualificazione alla Champions diventerebbe una formalità. Ma non si costruisce niente in un giorno solo: passo dopo passo, gara dopo gara. Intanto, bisogna recuperare energie, uomini, certezze.Dai dieci indisponibili di ieri, oggi si è scesi a otto. Un segnale incoraggiante. Mattiaè tornato ad allenarsi, ma la notizia più significativa riguarda, che ha riacceso la luce in difesa e allontanato un campanello d’allarme che rischiava di diventare un’emergenza. In caso contrario, spazio a, pronto a farsi trovare al fianco di, nel ruolo di braccetto sinistro. Gli altri? Lavorano ancora a parte: Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Samuel Mbangula non sono ancora pronti. È una fase interlocutoria, non decisiva. Ma è anche il momento in cui sperimentare, immaginare qualcosa di diverso, ipotizzare soluzioni inedite.Se gli assenti di oggi dovessero rimanere fuori anche lunedì, servirà rimettere mano alle certezze costruite nelle prime tre partite dell’era, che hanno fruttato sette punti. La difesa, per necessità, potrebbe rimanere invariata. Ma tra centrocampo e attacco c’è spazio per la fantasia. Sugli esterni, conancora fermo, Andreapuò ritrovare una maglia da titolare a sinistra. Le sensazioni sono buone, e l’ex Genoa vuole riprendersi il suo posto, senza pensare al domani. Solo al presente. Solo al Parma.Sull’altro versante, Timothy Weah ha recepito il messaggio di Tudor – che aveva già rivolto critiche anche a– e si propone con forza per partire dall’inizio. Ma c’è anche un’ipotesi a sorpresa, strettamente legata alle condizioni dell’attacco. Con Koopmeiners e Yildiz non al meglio, il tridente più plausibile vede Kolo Muani ea supporto di Dusan. Conceição, almeno per ora, sembra leggermente indietro nelle gerarchie. Ma siamo solo a giovedì: c’è ancora tempo, tutto il tempo, per convincere il tecnico. Anche perché, come ha detto lui stesso: "Sono più felice se mi fanno capire altre cose."