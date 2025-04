Juventus, attenzione massima su Yildiz: il motivo

Getty Images

La Signora è in crisi d’astinenza da gol e la cura si chiama Kenan. Ancora ventenne solo da domenica prossima, il talento turco sfodera un piede incantato capace di cancellare le amarezze di un attacco in difficoltà. È lui, il più giovane della compagnia, l'antidoto contro l'apatia offensiva che oggi, contro il Monza, sarà amplificata dall'assenza per squalifica di Dusan Vlahovic.

Non è un caso che a Parma, senza il numero dieci – rimasto inizialmente in panchina per una botta rimediata in settimana –, la Juventus non solo sia rimasta a secco, ma abbia anche incassato la prima sconfitta dell’era Tudor, complicando la corsa verso la Champions League. Ora i bianconeri sono scivolati al quinto posto, superati dal Bologna e raggiunti dalla Lazio, che saranno anche i prossimi due ostacoli da affrontare in trasferta.Per questo la sfida odierna contro il Monza diventa uno snodo cruciale per restare aggrappati al treno per il quarto posto e giocarsi tutto negli scontri diretti. E ancora una volta, gli occhi saranno puntati su Kenan Yildiz: sarà lui l’uomo chiave per regalare a Tudor il terzo successo casalingo della sua gestione, dopo le vittorie su Genoa e Lecce.