Domani sera, molto probabilmente, Ibrahimovic non parteciperà al big match tra i bianconeri e il Milan. La squadra di Pioli, però, non ha problemi a livello di finalizzazione. Dal sito ufficiale della Juventus: "Sono 13 i giocatori del Milan che sono andati a segno fino ad ora in campionato. Una classifica comandata da Zlatan Ibrahimovic con 10 reti in 6 partite, seguito sul podio da Franck Kessié (5) e dalla coppia Theo Hernandez-Rafael Leao (4). In gol anche Saelemaekers (2) e Calhanoglu, Calabria, Diaz, Castillejo, Kalulu, Hauge, Rebic e Romagnoli con una. Il giocatore con più minuti in campo è invece Calabria, seguito da Calhanoglu e Donnarumma".