Juventus, attenzione: le big di Premier League piombano su Yildiz

Secondo Tuttosport, le big della Premier League hanno messo gli occhi su Kenan, gioiello dellache continua a far parlare di sé con prestazioni di alto livello. Il fantasista turco, nonostante i frequenti cambi di posizione sotto la gestione di Thiago Motta, ha già collezionato sei gol e quattro assist tra Serie A e coppe, dimostrando di essere uno dei giovani più promettenti in Europa.Tra i club più interessati a Yildiz c’è l’Arsenal, che già a dicembre 2023 aveva tentato un primo approccio con Cristiano Giuntoli, arrivando a offrire 30 milioni di euro per il classe 2005. La Juventus, però, ha subito respinto l’offerta, considerando il turco un pilastro del proprio futuro. Oltre ai Gunners, anche il Manchester United e il Chelsea hanno iniziato a monitorare attentamente il giocatore, con emissari inviati a Torino per seguirlo dal vivo.

Un’altra squadra da tenere d’occhio è il Liverpool, che potrebbe inserirsi nella corsa se dovesse perdere Mohamed Salah o Luis Díaz nella prossima finestra di mercato. La Juventus, per ora, non sembra intenzionata a privarsi del suo numero 10, ma un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare gli scenari in estate.