Juventus attenzione: la Premier League piomba su Hancko

Laha individuato Davidcome uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione, ma la concorrenza rischia di complicare i piani dei bianconeri. Il difensore centrale classe 1997, attualmente in forza al Feyenoord e punto fermo della nazionale slovacca, sarebbe finito nel mirino del Chelsea.Secondo quanto riportato dal portale britannico TeamTalk, il club londinese starebbe valutando seriamente l’acquisto del giocatore, che piace molto al nuovo allenatore Enzo Maresca. L’interesse del Chelsea potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino fino a 50 milioni di euro, una cifra che complicherebbe l’eventuale approdo di Hancko a Torino nella prossima sessione di mercato.

Per la Juventus, che sta cercando rinforzi per il reparto arretrato, il difensore slovacco rappresentava un’opzione interessante per qualità tecniche e duttilità tattica. Tuttavia, se il Chelsea dovesse realmente affondare il colpo, i bianconeri potrebbero essere costretti a virare su alternative più accessibili dal punto di vista economico.Il mercato estivo è ancora lontano, ma la situazione intorno ad Hancko sembra già farsi calda. La Juventus dovrà monitorare attentamente l’evolversi della situazione e valutare se tentare un affondo o lasciar spazio alla concorrenza della Premier League.