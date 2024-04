Il Cagliari (17 punti) è secondo solo al Napoli (19) per punti ottenuti da situazioni di svantaggio in questa Serie A. In particolare, il club sardo ha recuperato 14 punti una volta in svantaggio all'Unipol Domus, una cifra che supera di almeno cinque punti qualsiasi altra squadra in partite casalinghe nel torneo attuale (segue a nove il Lecce). Questo evidenzia la resilienza e la forza mentale del Cagliari nel ribaltare le situazioni difficili, dimostrando la sua determinazione e capacità di reagire anche sotto pressione.