Juventus, attenzione ad Alberto Costa: sirene di mercato in crescita

Juventus, Alberto Costa via? Interesse crescente per lui

Laè in uscita e in trattativa con il Marsiglia dopo che è saltata l'operazione che lo avrebbe potuto portare in Premier League al Nottingham Forest. Oltre all'esterno francese però, attenzione anche alla situazione di Alberto Costa, per cui non mancherebbero gli interessamenti dall'estero.In particolare, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport,Tudor non vorrebbe rinunciare al portoghese, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes e apparso in crescita al Mondiale per Club, però, si legge, qualche sacrificio sarà inevitabile per sistemare i conti.

A prescindere da Alberto Costa comunque, Damien Comolli sta sondando diversi profili per rinforzare la fascia destra, dove Igor Tudor ha bisogno senza dubbio di un nuovo acquisto che possa giocare titolare. L'ultima idea porta a Jonathan Clauss del Nizza, che il tecnico ha già allenato al Marsiglia.