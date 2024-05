Lamantiene il suo interesse percome potenziale aggiunta al proprio staff tecnico, ma al momento l'accordo non è stato definito. Nel frattempo, il Bologna si impegna a trattenere il proprio allenatore, magari con un'offerta più allettante supportata dal patron. L'ambiente calcistico rimane in fermento mentre si sviluppano le trattative e le strategie di mercato. La prospettiva di Motta alla Juventus potrebbe portare una nuova prospettiva tattica al club, mentre il Bologna cerca di mantenere stabilità e continuità nel proprio percorso. Il coinvolgimento finanziario del patron Saputo potrebbe influenzare significativamente la decisione del tecnico di rimanere o lasciare. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e quali saranno le scelte finali di entrambe le parti in causa, come riporta Tuttosport.